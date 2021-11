Virtus Bologna in ansia: infortunio a gomito per Marco Belinelli

13-11-2021 10:37

La Virtus Segafredo Bologna deve fare i conti con il problema fisico del proprio capitano Marco Belinelli, che da un po’ di tempo soffre di una borsite al gomito destro che sta dando non pochi problemi. Ancora non si è decisa la strada da seguire. Le due ipotesi sono una terapia conservativa oppure un intervento chirurgico di pulizia dell’articolazione.

In questo secondo caso lo stop non potrà essere inferiore alle tre settimane. La Virtus potrebbe optare per questa soluzione sfruttando anche la pausa per le nazionali dal 22 novembre al 3 dicembre. Il campionato poi ripartirà tra i l5 e il 6 dicembre.

Tuttavia non è escluso che Belinelli possa ancora giocare qualche partita prima di fermarsi: il 16 la trasferta a Brescia, poi il derby in Eurocup con Venezia (martedì sera al PalaDozza) e il big match contro Brindisi, domenica 21.

