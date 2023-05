Virtus Bologna, Pajola prolunga fino al 2026

L'annuncio da parte del club

10-05-2023 13:45

Alessandro Pajola vestirà la maglia della Virtus Bologna fino al 2026.

L’annuncio da parte del club con un comunicato stampa.

“Pajo”, cresciuto nelle giovanili della Virtus dal 2015, ha collezionato con la maglia bianconera una promozione e una Coppa Italia di A2, una Basketball Champions League, uno Scudetto, due Supercoppe Italiane e la vittoria dell’EuroCup nella passata stagione. A livello individuale è stato nominato miglior under 22 della Serie A nella stagione 20/21 ed MVP della Supercoppa Italiana nella stagione 21/22. Alla sua ottava stagione in Virtus Segafredo, un punto fermo della Nazionale Italiana, Alessandro è undicesimo per numero di presenze nella storia delle V nere e quarto per assist in Serie A nella storia della Virtus.