"Virtus? Sarebbe uno scudetto di cartone"

In un'intervista al Corriere di Bologna, il presidente Uleb, Tomas Van den Spiegel, ha parlato dell'emergenza Coronavirus: "La situazione è molto grave. Qualche Paese ha già chiuso, altri sperano ancora di incassare qualcosa a maggio/giugno, ma sarà molto difficile. Ci saranno soluzioni diverse, a seconda delle decisioni delle autorità dei vari Paesi. Ma per tutti sul piano economico sarà un disastro".

In Italia si discute se assegnare lo scudetto alla Virtus Bologna: "L’Italia è il Paese più avanti con la pandemia, quindi con più chance di tornare a giocare. Non so se ci riuscirà, e non do consigli. Certo sarebbe uno scudetto di cartone. Il problema è che, dappertutto, serve una classifica finale, per retrocessioni, promozioni, posti nelle coppe", sono le parole riportate da Sportando.

Euroleague al capolinea: "La vedo difficile che possano tornare in campo, ma capisco anche loro. Anche la Champions non ha ancora deciso. Tutti siamo impreparati, tutti ci siamo contraddetti, più o meno come i politici di tutto il mondo".

SPORTAL.IT | 27-03-2020 11:13