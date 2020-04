Vitali scaccia le voci: "Incredibile il tifo dei sardi"

La guardia di Sassari Michele Vitali allontana le voci di un possibile addio in una diretta su Instagram in cui esalta i tifosi della Dinamo: "L’impatto è stato fighissimo si può dire? Arrivare e vincere subito è ciò che tutti vorrebbero, ci ha dato tanta fiducia. Partivamo già con grande fiducia perché avevamo tutta la Sardegna dietro, meglio di così non poteva andare".

"Ovunque siamo stati in Sardegna c’era un entusiasmo pazzesco, ho capito cosa significa avere una regione intera che ti spinge, in estate i tornei precampionato era sempre pieni, e anche quando son stato in giro per Cagliari in tanti mi fermavano e salutavano… Un affetto incredibile".

Sul futuro: "Davanti a tutto va la salute, speriamo che si risolva tutto il prima possibile così potremo riprendere a giocare. Mi manca da matti il campo, quando torneremo alle nostre vite di sempre apprezzeremo ancora di più le cose che prima davamo per scontate".

Pozzecco: "Che allenatore è? Diverso da tutti quelli che ho avuto ed è stato bello perché sono cresciuto in un settore giovanile della Virtus Bologna dove la disciplina era la prima cosa e non ero abituato al suo modo di allenare. Fa morire dal ridere, i video che fa sono uno spettacolo, ci racconta spesso tanti aneddoti, mi son trovato bene".

SPORTAL.IT | 19-04-2020 09:41