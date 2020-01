Vitucci applaude la squadra

Il coach di Brindisi Frank Vitucci applaude i suoi per la vittoria contro il Paok Salonicco in Champions League: "Il nostro più grande merito è stato di quello di non lasciare andare via la partita dopo un primo quarto di grande spessore da parte dei nostri avversari, con percentuali altissime dal campo. Abbiamo lottato e passo dopo passo siamo riusciti a tornare in partita e farci trovare pronti per il finale. Grande canestro di Stone ma da sottolineare come i compagni gli abbiano passato la palla in quella circostanza".

"Analizzando in generale i 40 minuti ci siamo passati la palla molto bene, giocando di squadra, insieme. Il Paok ha dimostrato anche stasera di essere un avversario davvero molto forte e aver vinto, a 48 ore di distanza dalle fatiche di un tempo supplementare, è un valore aggiunto per la prestazione di tutti i ragazzi".

SPORTAL.IT | 22-01-2020 08:21