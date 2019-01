Vitucci: "Decisivo l'apporto della panchina"

Terza vittoria consecutiva e quarta nelle ultime cinque partite per Brindisi, che a Pesaro dimostra di sapere anche soffrire e porta a casa altri due punti importanti.

La squadra sembra proseguire sulle ali dell’entusiasmo dopo la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

Questo il commento post-gara di Frank Vitucci: “Abbiamo vinto una partita delicata con grande maturità contro una squadra che veniva da un buon periodo di forma e due vittorie di fila – si legge sul sito ufficiale della New Basket Brindisi – Dopo un buonissimo primo tempo abbiamo subito la loro reazione fino al – 6 di inizio ultimo quarto, ma in quel momento la squadra ha mostrato tutta la voglia di portare a casa la vittoria reagendo con grande determinazione. Eccellente l’apporto della panchina per contributo ed energia infusa in campo. È stata una vittoria di squadra che fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Andiamo avanti così con umiltà e fiducia”.



SPORTAL.IT | 27-01-2019 00:00