Vitucci: "Una vittoria che ci rende più forti"

Il coach di Brindisi Frank Vitucci commenta soddisfatto la vittoria ai supplementari contro la Virtus Roma. "Siamo qui a commentare un’altra vittoria sofferta ma importante, venendone a capo con le unghie e con i denti grazie a una prestazione di pura tenacia e voglia di vincere. In un momento in cui le energie sono ridotte, a causa delle scarse rotazioni su cui possiamo contare, lo sforzo notevole di squadra è stato premiato".

"Sapevamo sarebbe stata una partita complicata, nel secondo tempo abbiamo coinvolto maggiormente Banks avendo più attenzione nell’esecuzione offensiva. Il tiro di Martin non è fortuna, ci abbiamo creduto fino alla fine trovando un canestro importante. Dalle sofferenze ci si fortifica e lo stiamo provando sulla nostra pelle. Speriamo di ritrovare per domenica Sutton e Zanelli, sfortunati in questo ultimo periodo".

SPORTAL.IT | 19-01-2020 21:24