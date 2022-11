Vlahovic: "Sono pronto, gioco anche con una gamba sola..."

30-11-2022 19:25

Le dichiarazioni post Camerun-Serbia del commissario tecnico Dragan Stojkovic avevano fatto preoccupeare nazionale di riferimento e Juventus: “Dusan Vlahovic non è pronto, al momento, per giocare partite di un altro livello”, confermando lo stato fisico poco confortante relativo ai recenti problemi di pubalgia accusati dalla punta bianconera.

Quest’oggi, però nella conferenza di presentazione della sfida decisiva alla Svizzera (in cui la Serbia sarà chiamata a un unico risultato, la vittoria), Vlahovic ha dichiarato, senza troppi giri di parole: “Sono pronto a dare tutto me stesso affinché la Serbia si qualifichi agli ottavi di finale, posso fare questa promessa. Non c’è nessun problema fra me e il commissario tecnico: io sono sempre pronto, anche con una gamba sola. Ma se, invece, devo restare in panchina per il bene della squadra, allora lo senza problemi”.