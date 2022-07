VNL, dispiacere Italia. De Giorgi: "Ora pensiamo al bronzo"

24-07-2022 11:04

C’è ancora una chance per l’Italia di Ferdinando De Giorgi. Oggi gli azzurri si giocano il bronzo nella VNL. Non sono riusciti a replicare l’impresa di una settimana fa delle donne di Mazzanti ma comunque il podio è ancora lì.

C’è delusione, inutile nasconderlo, ma il K.O è arrivato per mano dei campioni olimpici della Francia.

A fine match queste le parole di De Giorgi: “La Francia da parte loro ha giocato molto bene e ha messo in campo tutta la qualità che tutti conoscono. Noi abbiamo resistito fino ad un certo punto poi dopo siamo andati in difficoltà subendo qualche ace di troppo. Dobbiamo ora subito concentrarci in vista della gara di oggi che mette in palio una medaglia di bronzo che vogliamo portare a casa”.

Finali 24 luglio

ore 18 finale 3°-4° posto

Italia – Polonia

ore 21 finale 1°-2° posto

Francia – USA