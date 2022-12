Volley: -1 al Mondiale per club, Conegliano punta al tetto del Mondo

13-12-2022 11:15

Dopo la vittoria della Sir Safety Perugia sul fronte maschile, tocca al volley femminile prendersi la scena nel Mondiale per Club.

A partire da domani, mercoledì 14 dicembre, le formazioni più forti al mondo si sfideranno per un posto sul trono d’onore.

Tra queste ci sarà anche la Prosecco Imoco volley Conegliano che dopo la sconfitta in finale dello scorso anno per mano del Vakifbank Istanbul (ed il successo, invece, di due stagioni fa), ha voglia di riscatto.

Le ragazze di coach Santarelli, chiamate all’impresa, scenderanno in campo giovedì 15 dicembre alle ore 14.30 contro il Dentil Praia Clube mentre venerdì alle 14 ecco la sfida con l’Eczacibasi.

Sabato in programma le due semifinali, domenica alle ore 14 l’atto conclusivo.