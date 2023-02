Volley, Alessandro Bovolenta: "Devo ringraziare mia madre"

Il figlio di Vigor, in forza a Ravenna ha parlato a Volleynews

18-02-2023 14:51

Alessandro Bovolenta, oltre a essere il figlio di Vifgor è una delle promesse del volley e punto di riferimento della Consar RCM Ravenna.

A Volleynews il pallavolista si è raccontato: “Con l’aiuto di mamma. Questo va detto, perché lei ha sempre tenuto me e i miei fratelli con i piedi per terra. Sì, le soddisfazioni, piccole o grandi, per me sono arrivate. Ho trovato la mia strada, quello che faccio mi piace. Ma lei mi ha sempre detto che dovevo lavorare e divertirmi. Senza pensare al dopo o a tutte quelle cose che si creano quando una persona inizia ad ottenere qualche successo“.

Poi parla di Velasco che l’ha “cresciuto” in maglia azzurra: “Lui è un grande motivatore. Ci ha parlato spesso dell’essere professionisti e del cercare di esserlo, pur non dimenticandosi che i traguardi raggiunti sono paralleli all’età che si sta vivendo. Vincere da ragazzi è un incredibile iniezione di entusiasmo e un grande motore. Ma va vissuto tutto con la consapevolezza dell’età con cui si ottiene quel determinato obiettivo. Soprattutto bisogna viversi la propria adolescenza”.

Analizza anche la sua stagione: “Potrei fare molto di più alle volte, mentre altre viene meglio tutto. In generale non posso lamentarmi. Penso sia un anno importante per me. Ho giocato e provato la scorsa stagione a fare qualcosa che non era perfettamente nelle mie corde, così quest’anno ho cambiato ruolo e con Marco (Bonitta, n.d.r.) stiamo impostando un gioco diverso”.