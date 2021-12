Volley, attesa per il debutto dell'Imoco nel Mondiale per Club

15-12-2021 10:21

Dopo il Mondiale per Club Maschile tocca alle donne con l’Imoco Volley Conegliano che rappresenta l’Italia. Le venete scendono in campo oggi alle 16.30 italiane, per la prima partita della Pool A contro il Fenerbahce Opet Istanbul.

Ci sono sei squadre suddivise in due gironi all’italiana che si disputeranno fino a venerdì 17: prime e seconde classificate si affronteranno nelle semifinali di sabato 18, mentre domenica 19 si giocheranno le finali.

Alla vigilia del match ha parlato coach Daniele Santarelli: “È un Mondiale di livello molto alto, speriamo di essere pronti e ci sentiamo tali. La prima sfida è molto importante per l’esito del girone, che è molto difficile e più equilibrato dell’altro: il Fenerbahce è una squadra molto forte, con ottimi attaccanti di palla alta e alternative importanti in tutti i ruoli. Si affrontano giocatrici molto forti – prosegue Santarelli – due compagini che stanno caratterizzando la pallavolo europea da un po’ di tempo. Il pubblico? Siamo abituati e anzi ci gasa, speriamo che ce ne sia il più possibile. Abbiamo dimostrato negli anni che quando ci sono partite importanti noi ci siamo, anche qui dovremo tenere alta la concentrazione e giocare al massimo delle nostre possibilità. Ovvio che adesso la pressione è diversa rispetto al 2019, speriamo di giocarci tutte le nostre carte“.

