Volley Bergamo, il saluto di Maurizia Cacciatori

Il Volley Bergamo femminile chiude i battenti.

Una delle società più gloriose della pallavolo italiana si arrende al momento difficile a livello economico legato alla pandemia di Coronavirus e non sarà al via della prossima stagione.

All’annuncio del presidente Luciano Bonetti, pur non inaspettato, sono seguite, immediate, non poche manifestazioni di ringaziamento e solidarietà da parte di chi ha contribuito a fare grande la società nei ruggenti anni ’90 nei quali le rossoblù hanno dominato ovunque, vincendo quattro scudetti, tre Coppe Italia e altrettante Coppe dei Campioni.

Una delle protagoniste assolute di quegli anni è stata Maurizia Cacciatori, che attraverso un post su Facebook ha voluto ringraziare città e società:

“Leggere che la mia Foppa chiude è un dispiacere enorme. Anni straordinari in una città che ci ha sempre sostenuto e voluto bene. Mi sento in dovere di ringraziare tutta la società per quell’esperienza di vita che porto con me in tutti i miei giorni. Un abbraccio forte alla mitica Nobiltà Rossoblu. Siete stati immensi”.



OMNISPORT | 11-03-2021 23:44