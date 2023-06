Volley, Bernardi emozionato a Novara

Prima avventura sulla panchina di un club femminile

15-06-2023 11:14

Mister Secolo, ovvero Lorenzo Bernardi si prepara alla nuova e prima esperienza come head coach di una squadra femminile di volley. Dopo l’esperienza a Piacenza dal prossimo anno sarà alla guida delal Igor Volley.

Il coach ha sottolineato: “la gratitudine nei confronti di questa società e di questo ambiente per l’opportunità che mi stanno dando. Non è da tutti dare fiducia ad un allenatore che viene da un mondo sicuramente diverso come quello del volley maschile. Credo che per me sia una grande occasione di crescita e sono convinto che il movimento femminile abbiamo tantissimo potenziale. Voglio ringraziare anche le giocatrici che hanno creduto in questo progetto, in questo percorso che faremo insieme, perché i veri protagonisti saranno loro, le giocatrici che andranno in campo. Devo dire che in 25 anni di carriera, una accoglienza come quella che ho trovato qui a Novara ed una organizzazione e professionalità simile non l’ho mai trovata”.