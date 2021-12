Volley, Blengini: "È stata una battaglia, ora ne abbiamo un'altra"

11-12-2021 10:02

Gianlorenzo Blengini ha condotto la Lube Civitanova alla conquista della finale del Mondiale per club di Volley. Contro Trento non è stata una partita semplice come ha spiegato lo stesso coach dopo la battaglia durata cinque set.

“Siamo molto felici di avercela fatta. Abbiamo iniziato la partita molto bene, poi ci stava un po’ sfuggendo di mano nel secondo e nel terzo set, anche se in realtà le nostre occasioni le abbiamo avute pure in quei parziali lì, e non siamo riusciti a sfruttarle causa le difficoltà al servizio. Non abbiamo mollato, siamo rimasti attaccati alla partita, anche nel tie break in cui siamo stati nettamente sotto all’inizio. Siamo felicissimi, ora dobbiamo riposarci perché la battaglia è stata veramente lunga, e naturalmente vogliamo prepararci sia con la mente che con il fisico anche per la battaglia che ci aspetta nella resa dei conti”.

