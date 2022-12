Volley, Champions League Femminile: vincono Imoco e Vero Volley

07-12-2022 22:39

Iniziano con il piede giusto le formazioni italiane impegnate nella Volleyball Champions League femminile.

Imoco Conegliano ha superato la compagine ungherese Vasas Obuda Budapest con un secco 3-0 (25-15; 25-16; 25-19). Le Campionesse d’Italia si sono riprese subito dopo la sconfitta di tre giorni orsono contro Scandicci in Serie A1 (interrotto il filotto di successi consecutivi, ma le venete restano al comando in campionato) muovendo quindi i primi passi in modo vincente e convincente nella massima competizione continentale. Non si è trattato di un impegno gravoso dal punto di vista delle energie, ma la vittoria è servita per ridare morale al gruppo. Conegliano affronterà le poco quotate francesi del Mulhouse nel prossimo match di Champions League in programma tra un paio di settimane in terra transalpina.

L’altra squadra italiana impegnata, il Vero Volley Monza, ha superato agilmente le ucraine del SC Prometey Dnipro con un secco 3-0 (25-17, 25-20, 25-21). Solo nel primo set il Dnipro ha tenuto il ritmo delle italiane, ma piano piano la squadra ucraina (che gioca nel campionato ceco per le vicissitudini causate dall’operazione militare speciale di tipo bellico russa) ha mostrato la differenza con il Vero Volley, che piano piano ha preso il controllo della partita andando a conquistare il primo successo di questa nuova Champions League. Alessia Orro eletta migliore in campo.