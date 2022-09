Volley, Danesi presenta la gara contro i Paesi Bassi

30-09-2022 20:31

La centrale Anna Danesi fa un bilancio delle prime gare della Nazionale azzurra, impegnata nel primo Girone al Mondiale olandese: “Pensavo la squadra si divertisse di più, ma l’importanza della manifestazione crea tensione”.

Le ragazze di Davide Mazzanti hanno sinora centrato il filotto, ma per andare al secondo raggruppamento a punteggio pieno occorre battere le padrone di casa: “E’ meglio per noi incontrare chi ha dalla sua parte il tifo del pubblico, quando sfidiamo squadre che conosciamo meno come Porto Rico fatichiamo. L’Olanda ha ottime schiacciatrici e dovremo essere brave nel turno di battuta per impedire loro di sfruttare le centrali e metterle così sotto pressione. Giocare in casa può avere risvolti sia positivi sia negativi quanto al ‘fattore’ pressione”.

La 26enne bresciana, che si è appena trasferita da Monza a Novara, rivela l’impegno cui sono dedicati i giorni di riposo: “Studio! Sono in procinto di ottenere la Laurea Magistrale e così divido il tempo tra i libri e il campo”.