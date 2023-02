Volley, De Giorgi fa le previsioni per le Final Four di Coppa Italia

Si va in scena oggi a partire dalle 15.30

25-02-2023 12:49

Va in scena oggi l’ultimo atto della Del Monde Coppa Italia di volley Maschile, con le Final Four.

Si gioca oggi, con le semifinali e domani con la finale (alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella). A Gazzetta dello Sport, Ferdinando De Giorni, allenatore della Nazionale maschile ha tirato le somme fatto le sue previsioni.

Il C.T si sofferma anche sulla location di Roma: “La Capitale è sempre stata una città importante per la pallavolo, anche se ha avuto sempre alti e bassi a livello di club. Venire a Roma è sempre un piacere, anche perché il nostro punto di riferimento federale è qui. Vedere in questo luogo la pallavolo di alto livello è sempre importante. La Coppa Italia è una competizione particolare, si gioca in due giorni con gare secche e bisogna essere bravi e pronti. I valori che in assoluto uno può mettere poi alla fine valgono fino a un certo punto perché non è un playoff. Ci possono essere delle sorprese anche se qui arrivano tre squadre di qualità indiscussa. Perugia parte sicuramente avvantaggiata per quello che sta dimostrando e che ha fatto vedere in questa stagione, Trento lo stesso e poi Piacenza che ha avuto poche volte la squadra al completo e domani probabilmente l’avrà ed ha dalle grandissime potenzialità. La sorpresa è sicuramente Milano che ha una buona squadra ed è stata bravissima ad eliminare Civitanova che era favorita a disputare questa Final Four”.