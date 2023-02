Volley f., Cuneo ancora k.o: il Bisonte continua a vincere

Settimo k.o. di fila tra campionato e Coppa Italia per Cuneo.

22-02-2023 12:26

Niente da fare per Cuneo Granda S.Bernardo cge continua il suo digiuno di vittorie nel 2023.

A Cuneo festeggia, invece, il Bisonte Firenze, che vince in rimonta al tie-break. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca alla formazione allenata da Massimo Bellano, che nel debutto casalingo contro la sua ex squadra trova solo un punto. Per un set e mezzo è tutto facile o quasi per Cuneo, con il trio Kuznetsova-Gicquel-Szakmáry in temperatura. Dal time out per Parisi sul 14-8 del secondo set l’inerzia del parziale cambia e Firenze impatta sull’1-1. Nel terzo le gatte si scuotono e, trascinate da Szakmáry e Gicquel, tornano avanti. Sembra il preludio a un quarto set in cui chiudere i conti, invece le cuneesi si trovano sempre a inseguire. Per l’ottava volta in stagione, è ancora tie-break. Le gatte annullano diversi set point, ma devono cedere all’uno-due micidiale di Alhassan in attacco e a muro. Quinta vittoria consecutiva per Firenze, settimo k.o. di fila tra campionato e Coppa Italia per Cuneo.

Affranta a fine match Noemi Signorile: “Ci sono dei momenti in cui smettiamo di giocare: forse è paura di vincere, ma dobbiamo lavorare su questo aspetto per far sì che non succeda più. Questa sera ci sono sicuramente tante cose positive, ma anche una grossa arrabbiatura per la sconfitta. Vincere aiuta a vincere, e noi non siamo abituate a farlo. Dobbiamo lavorare molto sulla continuità”.