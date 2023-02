Volley f., la sesta di ritorno si conclude con Cuneo - Firenze

In campo questa sera alle 19.00

21-02-2023 08:22

Oggi, 21 febbraio, alle ore 19:00 la Cuneo Granda S.Bernardo ospita Il Bisonte Firenze nel match valido per la sesta giornata del girone di ritorno.

Una partita fondamentale per la stagione delle gatte, chiamate a ritrovare quella vittoria che manca ormai dal successo al tie-break nel derby con Novara del 26 dicembre scorso. Da allora sono arrivate sei sconfitte consecutive con due soli punti, un magro bottino che ha fatto scivolare la formazione allenata da coach Bellano dall’ottavo posto della fine del girone di andata all’undicesima piazza attuale. Se negli ultimi due k.o. con Bergamo e Conegliano si sono visti confortanti segnali di ripresa, martedì servirà molto di più per superare una squadra in fiducia grazie alle quattro vittorie consecutive, di cui l’ultima in tre set ai danni di Chieri.

SERIE A1

6° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 18 febbraio ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci-Cbf Balducci Hr Macerata 3-1 (20-25, 25-17, 25-17, 25-21)

Sabato 18 febbraio ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-22, 14-25, 25-15, 28-26)

Sabato 18 febbraio ore 20.30

Wash4green Pinerolo-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-14)

Domenica 19 febbraio ore 17.00

Trasportipesanti Casalmaggiore-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (23-25, 13-25, 24-26)

Domenica 19 febbraio ore 18.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Vero Volley Milano 1-3 (25-20, 15-25, 21-25, 22-25)

Domenica 19 febbraio ore 19.30

E-Work Busto Arsizio-Volley Bergamo 1991 3-0 (25-17, 25-16, 25-22)

Martedì 21 febbraio ore 19.00

Cuneo Granda S.Bernardo – Il Bisonte Firenze