Volley f., tocca alla quinta di ritorno

Dopo la vittoria in Champions, Milano torna in campo e sfida Macerata

11-02-2023 14:16

Quinta giornata di ritorno alle porte per il Campionato di Serie A1. Un turno che inizia oggi, sabato 11 febbraio alle ore 20.30, con la gara su Macerata-Milano, e si concluderà lunedì alle 18, con Scandicci-Pinerolo. Domenica in programma importanti partite in vista dell’accesso ai Playoff Scudetto e della conseguente griglia: Bergamo ospita Novara, Cuneo fa visita a Conegliano mentre Casalmaggiore va a Perugia e si sfidano in uno scontro diretto per l’ottava posizione Busto Arsizio e Vallefoglia. Nel posticipo delle 19.30 Firenze, accoglie Chieri a Palazzo Wanny.

SERIE A1

5° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 11 febbraio

Cbf Balducci Hr Macerata – Vero Volley Milano Arbitri: Mesiano-Bassan

Domenica 12 febbraio

Volley Bergamo 1991 – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Mattei-Verrascina

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Cuneo Granda S.Bernardo Arbitri: Simbari-Piperata

E-Work Busto Arsizio – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Florian-Canessa

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Trasportipesanti Casalmaggiore Arbitri: Turtù-Luciani

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Carcione-Cruccolini

Lunedì 13 febbraio

Savino Del Bene Scandicci – Wash4Green Pinerolo Arbitri: Saltalippi-Usai