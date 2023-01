Volley femminile – Big match Scandicci-Novara, Conegliano ospita Vallefoglia

20-01-2023 19:38

Dopo gli impegni europei, il volley femminile è di nuovo protagonista nel fine settimana con la serie A1.

Occhi puntati sull’attuale seconda della classe Scandicci che tra le mura amiche ospita l’Igor Gorgonzola Novara. Le toscane si presentano con il rinforzo Yao Di e forti del passaggio del turno in Coppa Cev mentre le ragazze di coach Lavarini sono riuscite ad imporsi sulla Stella Rossa in Champions League.

Gara impegnativa anche per Conegliano che affronta sul campo amico l’ostica Vallefoglia.

Gli anticipi del sabato li chiude la sfida tra Busto Arsizio e Perugia, compagine che si presenterà forte dei tre punti conquistati con Macerata una settimana fa.

Per il Vero Volley Milano c’è l’ostacolo Bergamo in quello che si prospetta essere l’ennesimo derby lombardo (domenica ore 17).

Sempre domenica spazio anche a Casalmaggiore – Cuneo, Macerata – Chieri, con le piemontesi che tenteranno l’assalto al quarto posto e Pinerolo – Firenze (ore 19.30): vietato sbagliare per le ragazze di coach Parisi che vogliono tenersi stretto un posto in zona playoff.