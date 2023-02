Volley femminile: Chieri batte Suhl e ipoteca la finale di Challenge Cup

Nella semifinale di andata della terza competizione europea per importanza, la squadra piemontese mette ko per 3-0 il sestetto tedesco e si avvicina all’ultimo atto: migliore in campo Grobelna con 15 punti.

22-02-2023 21:27

Serata positiva per Chieri che in Challenge Cup si gioca con lucidità e veemenza la semifinale d’andata sfidando le tedesche del Suhl ed imponendosi per 3-0. I parziali sono i medesimi ovvero 25-17 in tutti e tre i set, la squadra di coach Bregoli mostra da subito le sue intenzioni provando a prendere il largo fin dalle prime battute.

Chieri, che attualmente è 4ª nella classifica di A1, è alla sua prima avventura in campo europeo ed ha tutta l’intenzione di fare bella figura fino in fondo.

La semifinale di ritorno si giocherà tra le mura amiche fra una settimana esatta e a Bosio e compagne basterà vincere 2 set. Nel caso in cui la sfida dovesse finire 3-0 o 3-1 per le tedesche ci si giocherà tutto al golden set. In questa serata sugli scudi è l’opposto Grobelna che mette a terra ben 15 punti.