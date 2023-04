Volley femminile: Elena Pietrini lascia Scandicci e si accasa alla Dinamo Kazan

Arriva una news di mercato davvero importante che coinvolge la schiacciatrice azzurra originaria di Imola: la prossima stagione giocherà in Russia.

28-04-2023 19:21

Elena Pietrini ha detto sì alla corte della Dinamo Kazan ed il prossimo campionato lo disputerà in Russia.

Attualmente impegna nella corsa scudetto, con gara 1 della semifinale finita proprio nelle mani di Scandicci al cospetto di Milano, la schiacciatrice azzurra all’età di 23 anni ha deciso di provare un’esperienza all’estero in un campionato che è uscito un po’ dai radar dopo l’esclusione dalle coppe a causa della guerra in atto con l’Ucraina.

Pietrini vanta una medaglia d’oro agli Europei, e due medaglie mondiali, argento nel 2018 e bronzo nel 2022.

Con il club toscano, invece, ha messo in bacheca una Challenge Cup conquistata lo scorso anno ed una Cev Cup vinta poche settimane fa.