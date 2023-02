Volley femminile – Novara da urlo, Vakifbank ko e quarti di Champions in tasca

Incredibile vittoria al PalaIgor per Danesi & co che schiantano 3-1 le campionesse d’Europa e si prendono il primo posto nella Pool C. Prestazione da incorniciare per Karakurt con 20 punti.

15-02-2023 22:20

Fonte: Getty Images