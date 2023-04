Volley femminile – Novara si prende gara 1 nel ricordo di Julia

Doppio confronto in questo mercoledì valido per la corsa playoff: le ragazze di Lavarini vincono al tie-break con Chieri, quinto set decisivo anche per Milano dove Casalmaggiore pareggia i conti.

19-04-2023 23:56

Mercoledì di volley femminile con due gare in scena nella post season.

In entrambe i casi si è trattato di due “maratone” dove si è dovuti arrivare al quinto set per assegnare il punto della serie in corso.

Chieri – Novara iniziano il loro corso in ritardo rispetto alle altre sfide a causa dello stop dello scorso weekend, quando si è deciso di dare un po’ di respiro alla compagine novarese dopo la scomparsa di Julia Ituma. E proprio nel suo ricordo Bosetti e compagne piazzano una rimonta strepitosa: sotto 2-0, si sono imposte al 5° set ribaltando completamente la situazione. Non sono mancate le lacrime al termine di una gara intensa fino all’ultimo.

Fanno 1-1, invece, Milano e Casalmaggiore. Le lombarde sono riuscite a spuntarla all’esordio, in questo mercoledì ci ha pensato una straordinaria Dimitrova con i suoi 33 punti a trascinare le compagne. Tutto rimandato alla “bella”.