Volley femminile – Novara torna a sorridere in Champions, Stella Rossa ko

18-01-2023 09:44

Missione compiuta. L’Igor Gorgonzola Novara non fa sconti alla Stella Rossa Belgrado e rialza la testa in campo europeo.

La prova messa in campo dal sestetto di coach Lavarini non ha lasciato molto margine alle avversarie capaci di graffiare solo nel terzo set.

I primi due parziali, infatti, sono stati una sinfonia piemontese pressoché perfetta, con Battistoni in regia brava a dirigere i continui attacchi (vincenti) delle proprie campagne. I risultati sono stati un 25-17 ed un 25-15 che raccontano senza indugi l’andamento del match.

Il terzo atto, invece, ha visto una reazione prepotente da parte della squadra ospite che grazie soprattutto a Taubner (alla fine unica giocatrice serba in doppia cifra con 11 punti), ha spinto fino al 17-11. A suonare la carica ci pensano Adams ed Ituma che prima raggiungono l’equilibrio sul 22-22, e poi trovano una serie di break decisivi che fissano il punteggio sul 25-22 e valgono il successo pieno.

Con questa vittoria Novara sale momentaneamente in vetta al girone C, in attesa della sfida tra Vakifbank e Potsdam.