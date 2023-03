Volley femminile – Serata di grandi sorrisi: Chieri campione, Novara in semifinale

Serata di festa per il volley italiano che prima vede le piemontesi conquistare la Challenge Cup, primo trofeo della loro storia, e poi le ragazze di Lavarini battere Stoccarda in Champions League.

23-03-2023 00:02

Un mercoledì da leonesse per due delle formazioni di volley impegnate nel cammino d’Europa.

Da un lato Chieri che vince la sua prima Challenge Cup mettendo in bacheca il primissimo trofeo europeo della sua storia. Lo fa con un successo perentorio su Lugoj, 3-0 (25-21, 25-21, 25-21).

Dall’altro c’è Novara impegnata nella gara dei quarti di ritorno di Champions League. Alle Zanzare, contro Stoccarda, bastano due set per staccare il pass per la semifinale di ritorno, Danesi & co fanno di più, s’impongono 3-0 con i parziali di 25-18, 25-19, 25-21. Ora l’avversaria sarà una tra l’Eczacibasi e l’Asseco Resovia.