Sta arrivando agli sgoccioli anche il campionato di serie A1 che all’appello conta solo tre giornate per chiudere la regular season. Le pantere vogliono riscattare il ko europeo, big match Novara – Milano.

25-03-2023 12:09

Giornata numero 24 in serie A1 dove arriva l’ora dei possibili e primi verdetti.

Innanzitutto Conegliano, a cui basta vincere contro Firenze per tenersi stretto il primo posto in classifica. Se così non fosse Scandicci resta alla finestra che però nell’anticipo di sabato deve battere Cuneo.

Il big match di giornata è quello che va in scena tra Novara e Vero Volley Milano rispettivamente 4° e 3° forza del campionato ma entrambe reduci dalle fatiche di Champions, fatiche che hanno premiato solo piemontesi.

Forte del successo in Challenge Cup Chieri affronta Bergamo, mentre è derby lombardo ma anche sfida playoff il vis a vis tra Busto Arsizio e Casalmaggiore.

Nelle zone basse, invece, si affrontano Perugia e Vallefoglia, ormai salve quest’ultime, ma anche Pinerolo e Macerata, penultima ed ultima forza del campionato.