Volley, il derby italiano va a Perugia: è campione del mondo per club

11-12-2022 23:03

La finale tutta italiana del Mondiale per club di pallavolo maschile si è conclusa con una prima assoluta. A Betim, in Brasile, a vincere è stata infatti la Sir Safety Perugia. La squadra guidata da Andrea Anastasi è infatti riuscita a battere in quattro set l’Itas Trentino allenata da Angelo Lorenzetti.

Trento ha anche iniziato bene la partita, grazie a un super Alessandro Michieletto, aggiudicandosi infatti il primo set per 25-20. Ma poi Perugia, grazie a una panchina più lunga e di grande qualità, ha rimontato trovando subito il pari portandosi a casa il secondo parziale per 25-23.

Per la Sir Safety uno dei migliori in campo è arrivato proprio dalla panchina, come Oleh Plotnyskyi, decisivo al servizio. Perugia ha così vinto il terzo set con un sofferto 27-25, mentre nel quarto il parziale è stato ben più netto con il 25-19 conclusivo grazie anche alle battute nel finale di Wilfredo Leon.

L’ultimo punto del match è stato messo a segno dal centrale Flavio. Grande risultato per Simone Giannelli, premiato anche come MVP del torneo, e per Roberto Russo che a distanza di pochi mesi sono diventati campioni del mondo sia con l’Italia che con il loro club.