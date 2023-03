Arriverà l'opposto di Milano

30-03-2023 13:49

Oramai è cosa nota, il prossimo anno Paola Egonu non vestirà più la maglia del Vakifbank Istanbul. Dopo un solo anno la giocatrice ex Imoco Conegliano arriverà a Milano. Chi la sostituirà in Turchia?

Stando alle ultime voci di mercato arriverà Jordan Thompson, attuale opposto americano di Milano. Ci sarà quindi una vera e propria asse tra la Lombardia e quindi il club Vero Volley e la formazione di Giovanni Guidetti che recentemente ha eliminato dalla Champions proprio le meneghine.