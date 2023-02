Volley, il Vakifbank Istanbul trova "ospitalità" a Novara

Il match della sesta giornata di Champions si giocherà regolarmente mercoledì 15 febbraio alle 19.30 ma a campi invertiti

11-02-2023 14:51

Visto la situazione in Turchia, oggi la Igor Volley ha fatto sapere che “a causa della proroga dello stop a tutte le competizioni sportive in Turchia a seguito della tragedia che ha colpito il Paese e in virtù dell’impossibilità di rinviare ulteriormente (a causa del calendario già “saturo”) la sfida, il match valido per la sesta giornata della Pool C di Champions League si disputerà come da programmi, mercoledì 15 febbraio alle 19.30 ma a campi invertiti, cioè al Pala Igor di Novara. Il club precisa di aver dato disponibilità a tale soluzione nel corso dei costruttivi dialoghi avvenuti con la CEV e con il club turco del Vakifbank Istanbul, già nelle giornate di lunedì e martedì scorsi. Al fine di preservare la corretta alternanza delle gare casa-trasferta, si era deciso come prima opzione di provare a disputare regolarmente la partita a Istanbul, una settimana dopo la data inizialmente prevista (dunque il 15 febbraio anziché l’8). In totale accordo tra le parti, con la piena disponibilità dello staff tecnico e societario del Vakifbank Istanbul (con cui la collaborazione, al pari che con la CEV, è stata assoluta e positiva), qualora non fosse stato possibile giocare a Istanbul, il match si sarebbe disputato a Novara. Preso atto nella giornata di ieri che sarebbe stato impossibile giocare in Turchia, i club hanno dunque concordato di tenere la sfida al Pala Igor Gorgonzola, a porte aperte. Ulteriori dettagli organizzativi saranno comunicati nelle prossime ore.