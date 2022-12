Volley, in campo Lube e Siena: si delineano gli accoppiamenti di Coppa Italia

21-12-2022 12:18

In campo questa sera, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, i padroni di casa della Cucine Lube Civitanova e la Emma Villas Aubay Siena per il recupero del match valido per l’8° turno di Regular Season in SuperLega.

Quella che poteva essere una sfida ordinaria sta catalizzando tutte le attenzioni perché si tratta dell’ultima partita del girone di andata. Il risultato finale e, di conseguenza, il ranking delle prime otto condizioneranno tre abbinamenti su quattro nel primo turno della Del Monte Coppa Italia in programma il 29 dicembre 2022. L’unico accoppiamento già definito nei Quarti in gara secca è Perugia – Cisterna, mentre la Valsa Group Modena, certa di un posto tra le prime quattro e dunque di disputare la gara dei Quarti in casa, giocherà il 28 dicembre.

In caso di vittoria di Civitanova da 3 punti, i biancorossi chiuderebbero l’andata al secondo posto e il tabellone di Coppa sarebbe il seguente:

Perugia – Cisterna, Civitanova – Milano, Modena – Trento, Verona – Piacenza

In caso di vittoria di Civitanova da 2 punti il quadro cambierebbe, con gli uomini di Chicco Blengini quarti in graduatoria:

Perugia – Cisterna, Modena – Milano, Verona – Trento, Civitanova – Piacenza

In caso di vittoria di Siena a Civitanova con qualsiasi risultato, gli accoppiamenti cambierebbero ancora:

Perugia – Cisterna, Modena – Milano, Verona – Civitanova, Piacenza – Trento.