Volley, in Superlega ci si gioca l'accesso alla Coppa Italia

03-12-2022 12:15

La SuperLega torna protagonista dopo il turno di coppe europee con la 10a giornata di andata di Regular Season che sarà giocata tra sabato 3 e lunedì 5 dicembre. Si tratta del penultimo turno prima del giro di boa. In palio punti dall’elevato peso specifico in vista della Del Monte Coppa Italia, visto che la griglia è apertissima, con otto squadre concentrate in cinque punti.

10a giornata di andata Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 3 dicembre 2022, ore 16.00

Sir Safety Susa Perugia – Gioiella Prisma Taranto

Sabato 3 dicembre 2022, ore 18.00

Itas Trentino – Pallavolo Padova

Domenica 4 dicembre 2022, ore 18.00

Vero Volley Monza – Valsa Group Modena

Domenica 4 dicembre 2022, ore 20.30

WithU Verona – Emma Villas Aubay Siena

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Top Volley Cisterna

Lunedì 5 dicembre 2022, ore 19.30 (Arena di Monza)

Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia 30, Valsa Group Modena 17, Itas Trentino 16, WithU Verona 14, Cucine Lube Civitanova 14, Allianz Milano 14, Top Volley Cisterna 14, Gas Sales Bluenergy Piacenza 13, Vero Volley Monza 12, Gioiella Prisma Taranto 9, Pallavolo Padova 6, Emma Villas Aubay Siena 3.