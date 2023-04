Volley, incontro tra Mazzanti e Egonu

Secondo Gazzetta dello Sport ci sarebbe stato un incontro tra le due parti

04-04-2023 15:14

Secondo Gazzetta dello Sport ci sarebbe stato, dopo mesi di silenzio e a diverso tempo dalla fine del Mondiale, un incontro risolutivo tra il C.T Davide Mazzanti e Paola Egonu.

All’incontro ci sarebbe stato anche Stefano Recine per parlare del futuro. La pallavolista, che la prossima stagione giocherà a Milano in maglia Vero Volley (dopo un solo anni al Vakifbank), avrebbe dato la sua disponibilità a giocare in maglia azzurra.

Dopo il Mondiale (terminato con il bronzo) con il suo sfogo, si sono diffuse ombre sulla possibilità di vederla o meno in maglia azzurra. Probabilmente vedremo la giocare nell’Europeo mentre dubbi ci sono per la VNL. Del resto l’estate azzurra sarà molto impegnativa.

Prima la VNL in giro per il mondo, poi l’Europeo in Italia e infine il torneo pre olimpico per la qualificazione a Parigi 2024. La Egonu non prenderà parte, sembra, alla Nations League ma come lei anche altre “senatrici”.