Volley, la Champions sempre più vicina per Piacenza

La squadra di Botti conduce 2 a 0 nella serie

04-05-2023 13:40

Risultato Gara 2 – Finale 3° Posto Credem Banca

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (24-26, 19-25, 23-25)

Non fa sconti la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che si aggiudica il match contro l’Allianz Milano (valido per i playoff 3 posto e quindi per la Champions) in tre set (24-26, 19-25, 23-25) e travolge i meneghini di fronte al pubblico dell’Allianz Cloud. Salta il fattore campo in Gara 2 al termine di un incontro differente da quello andato in scena al PalaBancaSport.

Lo vince Piacenza grazie alla capacità di mantenere i nervi saldi nei momenti decisivi, anche nel primo set con i padroni di casa avanti 21-17 prima della rimonta emiliana (24-26). Nel corso dei successivi parziali, in cui spesso i meneghini riescono a risalire la china, soprattutto nel terzo dove in svantaggio 12-16 agganciano gli ospiti sul 23 pari, le redini del gioco sono sempre in mano alla Gas Sales. A guidare il successo con il massimo scarto che porta la squadra di Botti avanti 2-0 nella serie è uno strepitoso Leal (MVP del match), coadiuvato da un Romanò sempre decisivo. Milano sconta un po’ l’amarezza del primo set per il vantaggio sciupato. I milanesi non riescono a trovare la chiave per capitalizzare i punti decisivi del match, nonostante un ottimo Piano a muro (4 a segno) e la regia di Porro.