Volley, la Lube è campione d'inverno

La Lube Cibitanova è Campione d’inverno.. con un po’ di ritardo. Ritardo dovuto ai vari rinvii per l’emergenza sanitaria e che ha comportato solo ieri, 23 dicembre, il recupero della partita contro Perugia valida per la decima giornata.

Il match è stato vinto al tie – break per 3 set a 2 dalla formazione di De Giorgi che si rivela, ancora una volta, una delle squadre da battere per la lotta scudetto.

Per la formazione marchigiana si tratta della seconda vittoria al Palabarton in due settimane dopo il successo nel girone d’andata in Champions League.

OMNISPORT | 24-12-2020 10:34