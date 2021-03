Volley, la Powervolley chiamata alla sfida di Cev Challenge Cup

L’Allianz Powervolley Milano è chiamata a un impegno di primo ordine. Domani alle 19.00, tra le mura di casa dell’Allianz Cloud c’è la partita d’andata della finale di Cev Challenge Cup contro i turchi dello Ziraat Bankasi Ankara.

Vincere sarà fondamentale visto che il ritorno e la possibilità di sollevare il trofeo si giocherà in 24 in Turchia. La vittoria darebbe anche morale in vista della bella contro Perugia (che ha pareggiato i conti) di domenica 21 al PalaBarton.

I ragazzi di piazza tenteranno così l’impresa e tenteranno il tutto per tutto per entrare nella storia.

OMNISPORT | 16-03-2021 12:37