Volley, le azzurre di Mazzanti debuttano in VNL

Oggi prima sfida alle ore 16.00

30-05-2023 09:15

Oggi alle ore 16:00 italiane, le azzurre del CT Davide Mazzanti faranno il proprio esordio nella VNL 2023 affrontando, all’Antalya Spor Salonu, la Thailandia nella sfida valida per la prima giornata della Pool 1.

Queste le parole del C.T Davide Mazzanti: “La Thailandia è una squadra sempre molto difficile da affrontare – ha dichiarato – forse perché hanno un modo piuttosto diverso di giocare rispetto a quello che incontriamo solitamente. Inoltre troveremo una squadra che sta lavorando insieme già da molto tempo e che quindi giocherà con un ritmo che può metterci in difficoltà. Rispetto alle amichevoli di Lanciano, vogliamo far fruttare il lavoro su cambio palla, che è un aspetto su cui abbiamo lavorato sodo, e la fase break che forse dobbiamo ancora sistemare. Questa prima pool ci offrirà l’occasione di lavorare su questi aspetti allenandoli ulteriormente in partita”.