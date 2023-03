Volley, le italiane impegnate nei quarti di CEV Champions League 2023

Ci sono i quarti di Finale di CEV Champions League 2023 prima dell'ultimo rush finale di Superlega

07-03-2023 08:28

La SuperLega Credem Banca si avvia verso la fine della Regular Season, e a cavallo dell’11a e ultima gara del girone di ritorno si giocheranno i Quarti di Finale di CEV Champions League 2023. Tra martedì 7 e mercoledì 8 marzo si giocherà la gara d’andata, mentre la prossima settimana si disputerà il secondo atto.

Oggi alle 17.00 italiane, la Cucine Lube Civitanova affronta le Semifinali contro l’Halkbank Ankara, team che nella fase a gironi 2022/23 ha perso un solo match, in Polonia contro lo Zawiercie all’esordio nella Pool B, e sta disputando un torneo nazionale da grande protagonista. Il match di ritorno, invece, è in programma mercoledì 15 marzo (ore 20.30) all’Eurosuole Forum di Civitanova.

Per il secondo turno consecutivo la Trentino Itas troverà i Campioni uscenti del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle sulla propria strada; il match d’andata si giocherà martedì 7 marzo in Polonia, all’Azoty Arena, con fischio d’inizio programmato per le ore 20.30 italiane. Il Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle attende la visita della Trentino Itas per il terzo remake stagionale delle Finali della competizione giocate nelle precedenti due annate, potendo vantare un trofeo in più in bacheca rispetto all’ultimo confronto con i gialloblù.

La Sir Sicome Monini Perugia punta a mantenere immacolato il suo percorso europeo, fatto di sole vittorie da 3 a 0: mercoledì sera, a Berlino il match tra il club umbro e i padroni di casa del Berlin Recycling Volleys. La formazione tedesca ha ottenuto la qualificazione ai Quarti di Finale battendo in gara secca nei Play Off i turchi dello Ziraat Bank Ankara al tie break.

CEV Champions League 2023 – 4th Finals, Home Matches

Martedì 7 marzo 2023, ore 17.00

Halkbank Ankara (TUR) – Cucine Lube Civitanova

Martedì 7 marzo 2023, ore 20.30

Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL) – Trentino Itas

Mercoledì 8 marzo, ore 19.30

Berlin Recycling Volleys (GER) – Sir Sicoma Monini Perugia

Impegni anche per le altre italiane, Piacenza e Modena in CEV Cup.

Dopo il successo in Del Monte Coppa Italia e dopo il passo falso a Cisterna, la Bluenergy Daiko Volley Piacenza torna protagonista in campo europeo: oggi i biancorossi alle ore 20.15, affronteranno in terra belga il Knack Roeselare nella gara di andata della Semifinale di CEV Cup. Alla trasferta non prenderà parte il centrale cubano Robertlandy Simon, rimasto a Piacenza per un problema alla schiena.

Secondo appuntamento consecutivo al PalaPanini per la Valsa Group Modena che ospiterà mercoledì sera i polacchi del PGE Skra Belchatow. Diversi i volti noti al campionato italiano che affronteranno Modena: Filippo Lanza, Dick Kooy, Aleksandar Atanasijevic, oltre il nazionale polacco ex Civitanova Bieniek. In panchina siede invece Andrea Gardini, subentrato in corsa.

CEV Cup 2023 – Semi Finals, Home Matches

Martedì 7 marzo 2023, ore 20.15

Knack Roeselare (BEL) – Bluenergy Daiko Volley Piacenza

Mercoledì 8 marzo 2023, ore 20.30

Valsa Group Modena – PGE Skra Belchatow (POL)