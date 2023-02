Volley, Leal si gode la Coppa Italia: "Dimostrato il nostro valore"

Il giocatore è stato premiato come MVP

27-02-2023 13:18

A sorpresa, nel weekend, è stata la Gas Sales Bluenergy Piacenza a sollevare la Del Monte Coppa Italia. Un successo insperato che dà fiducia al gruppo per il resto della stagione e in vista dei play off scudetto.

Contento anche l’MVP Leal: “Abbiano fatto una buona gara, ci siamo preparati bene a queste gare e alla fine ho visto tanta volontà da parte di tutti in questa due giorni. Voglio ringraziare i medici e i fisioterapisti, tre giorni fa neppure sapevo se potevo giocare, hanno fatto un miracolo. Adesso godiamoci questo momento e poi penseremo al campionato senza pressione perchè non ne abbiamo bisogno. Il valore di questa squadra è alto, lo abbiamo dimostrato”.