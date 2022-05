Volley, l'Imoco ancora contro il VakifBank: il match vale la Champions

22-05-2022 10:37

Non c’è solo Trento a gicorsi la Champions League. Al femminile, alle ore 18.00, scende in campo anche l’Imoco Conegliano impegnata nella Super Final di CEV Champions League nell’Arena Stozice di Lubiana dove affronterà le campionesse del VakifBank Istanbul.

Le pantere, sono reduci da una annata in cui hanno conquistato Supercoppa e Coppa Italia e titolo di Campione d’Italia.

La turche hanno vinto tutto in Turchia, con lo Scudetto arrivato dopo una serie complicatissima finita 3-2 contro il Fenerbahce, aggiudicandosi il Mondiale per Club sottratto in finale proprio alle trevigiane, vendicando la sconfitta della Super Final dello scorso anno, andata a Conegliano.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono in striscia positiva in CEV Champions League da 26 incontri e, in particolare, in questa stagione hanno perso un unico set nei Quarti di finale contro Monza. Per le pantere un titolo in quattro partecipazioni, contro i quattro delle atlete di coach Giovanni Guidetti, che hanno anche il record di presenze in finale, ben otto.

Queste le dichiarazioni di Daniele Santarelli: “È il giusto epilogo che volevamo per questa stagione, abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare fin qui e farlo nel migliore dei modi. Abbiamo fatto un cammino importante, vinto lo scudetto e ora ci siamo concentrati anima e corpo a questa sfida a cui teniamo tantissimo, perché sarebbe una fantastica chiusura del cerchio per un gruppo che ha vinto e dato tanto. Sarà una sfida entusiasmante a Lubiana, contro una squadra che ad Ankara nella finale del Mondiale si è dimostrata superiore a noi. Ma se mi avessero chiesto a inizio anno cosa avrei voluto, sarebbe stato proprio questo, chiudere il ciclo di un gruppo che ha scritto pagine importanti e indelebili nella storia di questo sport affrontando il Vakifbank: sarà un grande spettacolo e vogliamo chiudere in bellezza. Sarà bellissimo giocare di fronte a un palasport come quello di Lubiana stracolmo e con tantissimi tifosi vestiti di gialloblù a spingerci verso un’impresa. È un grande orgoglio avere un seguito e un affetto così, li voglio ringraziare perché sarà fondamentale avere la loro spinta per questa partita. Noi stiamo bene, arriviamo a questa finale in ottima condizione fisica e con la testa giusta, adesso non vediamo l’ora di giocare e di giocarci la coppa”.

OMNISPORT