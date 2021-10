Volley, l'Imoco cerca la vittoria consecutiva numero 70

30-10-2021 10:43

Caccia alla vittoria consecutiva numero 70 la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, capolista a punteggio pieno del Campionato di Serie A1 Femminile.

Le venete cercheranno il traguardo contro la Vero Volley, nella sfida in scena, alle 20.30 all’Arena di Monza. Le pantere non potranno ancora contare su Fahr, Sulla con Plummer e De Gennaro in migliorame.

Alla stessa ora, sempre questa sera, duello tra Delta Despar Trentino e Reale Mutua Fenera Chieri. Le gialloblù sono reduci da tre sconfitte, mentre le biancoblù nell’ultimo match si sono imposte su Busto Arsizio.

Domenica pomeriggio match d’alta classifica tra Unet E-Work Busto Arsizio e Savino Del Bene Scandicci, appaiate in seconda posizione a 9 punti. Novara gioca in casa, dopo il successo al tie break contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia, che sabato scorso ha raccolto la prima vittoria.

Alle 17.00 derby lombardo tra VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore e Volley Bergamo 1991. Le rosa di Martino Volpini, hanno già 6 punti, mentre si sono sbloccate le orobiche di Pasqualino Giangrossi lo scorso weekend.

Tocca poi a Bosca S.Bernardo Cuneo e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Le piemontesi devoono rispondere dopo il ko di Firenze che le ha condannate all’ultimo posto.

Posticipata a lunedì sera, per evitare la concomitanza con il G20 in programma a Roma, la sfida tra Acqua&Sapone Roma Volley Club e Il Bisonte Firenze.

