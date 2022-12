Volley maschile – Trento castiga Modena e vola alle final four di Coppa Italia

28-12-2022 23:54

È l’Itas Trento una delle squadre ancora in corsa in Coppa Italia. Lavia & co hanno staccato il pass per la fase finale di Roma in programma il 25/26 febbraio battendo 3-1 Modena.

I parziali (25-17, 26-28, 22-25, 20-25) dimostrano come l’inizio sia stato tutto in favore dei padroni di casa, mentre Trento ha messo la freccia dal secondo parziale in poi ma ha comunque dovuto sudarsi il successo punto a punto.

I locali si sono presentati al via con il solito sestetto Bruno – Lagumdzija, Ngapeth – Rinaldi, Stankovic – Sanguinetti e Rossini libero. La risposta ospite ha visto Sbertoli – Kaziyski, Podrascanin – Lisinac, Michieletto – Lavia con Laurenzano libero.

Nel primo set Ngapeth & co sono più precisi al cospetto di un avversario troppo superficiale.

Tutto, invece, si ribalta nel parziale successivo quando Michieletto e Lavia tornano su di giri ma nonostante ciò la gara è davvero in equilibrio, nessuno riesce a prendere il largo, Modena spreca sul 26-25, e Trento ne approfitta trovando l’1 a 1. Il copione si ripete nel terzo e quarto set, la Itas ha sempre un minimo scarto ed è più lucida nei momenti decisive, alla fine si prende match e final four.