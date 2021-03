Volley, Milano e Perugia impegnate con gara 3

Domani alle 18.00 la Powervolley Milano e la Sir Safety Perugia si giocheranno l’accesso alle semifinali di playoff di questa Superlega 2021.

Sarà gara tre, dopo le vittorie, prima di Milano per 3 a 2 in terra umbra e poi della Sir a Milano, per 3 a 1. In settimana entrambe le formazioni sono state impegnate con le competizioni europee, con gli umbri che hanno perso in Champions contro la Lube e i milanesi che invece hanno vinto la gara d’andata della Cev Challenge Cup.

OMNISPORT | 20-03-2021 14:03