Volley, Modena fuori dalla corsa scudetto: passa Piacenza

Storica semifinale per la formazione di Botti

11-04-2023 08:23

Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (25-19, 25-17, 20-25, 21-25, 12-15)

La Gas Sales Bluenergy Piacenza espugna ancora una volta il PalaPanini e stacca il suo primo storico pass per le Semifinali Scudetto. Giovedì è in programma Gara 1 a Trento (ore 20.30). Contro la Valsa Group Modena arriva una vittoria al tie break dopo oltre due ore di gara e dopo uno svantaggio di due set per Piacenza. Primi due parziali di fatto non giocati dagli ospiti, poi arriva il cambio di passo e per il team di casa tutto si fa più difficile: pareggiati i conti in fatto di set i biancorossi mettono il turbo al tie break (1-5) tamponando i tentativi di rimonta dei gialli (8-9) per poi mettere a segno l’allungo decisivo. Spettacolo in campo, spettacolo sugli spalti nel sold out del Tempio. Top scorer del match Lagumdzija da una parte e Lucarelli dall’altra con 19 punti. Fondamentali per la Gas Sales i 7 muri di Simone e i 4 di Caneschi. È Semifinale Scudetto, la prima della storia della Società che di fatto il prossimo anno è già certa di giocare in Europa: Champions League o Cev Cup a seconda del piazzamento finale nella seconda fase.