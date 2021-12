Volley, Mondiale per Club: Trento, missione compiuta

09-12-2021 09:00

Inizia davvero col piede giusto l’avventura al mondiale di volley per Trento che supera senza problemi gli iraniani del Foolad Sirjan, campioni d’Asia, nel match d’esordio.

Partita praticamente a senso unico e sempre nelle mani della squadra italiana. Nel primo set Michieletto porta i suoi avanti 3-0. Il risultato è sempre appannaggio della Itas che, senza soffrire più di tanto, resta avanti fino al 25-18 conclusivo. Più movimentato il secondo set in cui cambia un pò la musica. Il Foolad Sirjan rischia il tutto per tutto soprattutto in battuta, ma si vede che gli asiatici sono più aggressivi e infatti serve un Michieletto in grande spolvero per avere la meglio degli avversari. Si gioca punto a punto e alla fine la spunta ancora Trento 25-22. Senza storia invece il terzo set in cui il Foolad Sirjan molla la presa, commette qualche ingenuità di troppo e, nonostante una piccola rimonta nel finale, si arrende con il punteggio di 25-19.

Trento coglie così la qualificazione alle semifinali del torneo in programma a Betim (Brasile), in attesa della sfida che vale il primo posto del girone (domani, ore 00.30) contro i padroni di casa del Sada Cruzeiro.

OMNISPORT