Volley Nations League – Buona la prima per l’Italia di Mazzanti

Il sestetto azzurro non sbaglia la prima uscita ufficiale del 2023 e con una formazione piuttosto giovane e priva di tante big, s’impone sulla Thailandia al tie-break.

30-05-2023 20:04

Un 3-2 al cardiopalma ma quanto basta per uscire dal campo con il sorriso: è stato questo il biglietto da visita dell’Italvolley femminile che non stecca il primo appuntamento di Nations League.

Dopo due ore e mezza di autentica battaglia a pagare dazio è stata la Thailandia raggiunta in rimonta da Danesi & co.

I punteggi raccontano di quanto il match sia stato un botta e risposta continuo (23-25, 25-17, 27-29, 30-28, 15-11) soprattutto nel quarto parziale dove l’Italia annulla addirittura sei match point alla formazione avversaria.

Il sestetto presentato dal ct Davide Mazzanti vede subito in campo Bosio in cabina di regia, Nwakalor in postazione due, Degradi e Omoruyi in banda, Danesi e Mazzaro al centro, più Parrocchiale come libero. Tante, invece, le big assenti: da Paola Egonu a Caterina Bosetti, passando per Cristina Chirichella, Monica De Gennaro, Alessia Orro, Ekaterina Antropova più Myriam Sylla, che in realtà si è accomodata in panchina dopo le fatiche della finale scudetto, persa dalla “sua” Milano per mano dell’Imoco volley Conegliano.

Sugli scudi proprio l’opposto che ha collezionato ben 23 punti di cui 5 muri, bene anche l’ex Uyba Omoruyi (20 punti di cui 4 muri) e la sua ex compagna Degradi (10 punti), si ferma invece a quota 6 il bottino di Sofia D’Odorico.

Solito importante contributo quello della veterana Anna Danesi (12 punti di cui 4 muri), ma si è fatta trovare pronta anche la pari ruolo Mazzaro (8 punti).

Il prossimo impegno delle ragazze terribili le vedrà scendere in campo giovedì 1° giugno contro la Polonia, il torneo promuoverà da questa fase eliminatoria le migliori 8 squadre alla Final Eight.