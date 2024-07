Volley, Omoruyi al posto di Degradi: Velasco completa la rosa dell'Italia per Parigi, Egonu stella indiscussa

Il Ct azzurro ha scelto la schiacciatrice di Chieri per completare l'organico, preferendola a Nervini: l'elenco completo delle convocate, Egonu pronta a trascinare le compagne.

Era l’ultimo dubbio, l’ultimo segno X sulla casella delle convocate per Parigi. Julio Velasco ha preso la sua decisione: il Ct dell’Italia di volley femminile ha scelto Loveth Omoruyi al posto dell’infortunata Alice Degradi, completando il roster delle Azzurre per il torneo olimpico di Parigi. La schiacciatrice della Reale Mutua Chieri ha vinto il ballottaggio con Stella Nervini, che è rimasta in corsa fino all’ultimo per un posto in squadra. Ma alla fine l’ha spuntata Omoruyi.

Volley, Italia: Omoruyi vince il ballottaggio con Nervini

Una scelta, probabilmente, dettata dalla maggiore esperienza in azzurro dell’attaccante di Chieri. Ventidue anni, schiacciatrice di buon livello e con notevole esperienza internazionale (quest’anno con la sua squadra di club ha trionfato in Coppa Cev), Omoruyi è infatti nel giro azzurro da diverse stagioni, sin dalle ultime fasi della gestione Mazzanti. Un dettaglio che sicuramente ha pesato nelle valutazioni del guru argentino, che si era preso dieci giorni di tempo per decidere dopo aver dovuto rinunciare a Degradi.

Infortunio Degradi: operata la schiacciatrice di Vallefoglia

La schiacciatrice del Megavolley Vallefoglia, infatti, è rimasta vittima di un brutto infortunio che l’ha costretta a sottoporsi a un’operazione chirurgica per la ricostruizione del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un intervento perfettamente riuscito e che consentirà a Degradi di tornare in pista nella prossima stagione. Purtroppo per la giovane schiacciatrice, tra le protagoniste del recente trionfo azzurro in Volleyball Nations League, non in tempo per giocare l’attesissimo torneo olimpico a Parigi.

Le convocate di Velasco: Egonu l’arma in più delle Azzurre

Questo, dunque, l’elenco definitivo delle giocatrici della Nazionale italiana di volley femminile:

Palleggiatrici: Carlotta Cambi e Alessia Orro.

Carlotta Cambi e Alessia Orro. Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla e Loveth Omoruyi.

Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla e Loveth Omoruyi. Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi e Sarah Fahr.

Marina Lubian, Anna Danesi e Sarah Fahr. Opposti: Paola Egonu ed Ekaterina Antropova.

Paola Egonu ed Ekaterina Antropova. Liberi: Monica De Gennaro e Ilaria Spirito.

Una rosa di primo livello, a dispetto delle dolorose e forzate rinunce a due pezzi da novanta come Degradi e la stessa Elena Pietrini, la schiacciatrice che il prossimo anno vestirà la maglia di Milano dopo l’esperienza in russa al Kazan. Sarà compagna di Paola Egonu, la stella indiscussa di Milano e della Nazionale azzurra. La giocatrice più attesa al torneo di Parigi.