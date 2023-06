Volley, Orro confermata a Milano

L'alzatrice è stata confermata in maglia Vero Volley

06-06-2023 12:37

Alessia Orro è pronta a vivere la sua quarta annata sportiva consecutiva con la maglia della Vero Volley Milano, la seconda da capitana della formazione rosablù, nuovamente tra Italia, in Serie A1 femminile, ed Europa, in CEV Champions League.

La giocatrice è infatti una delle confermate in maglia lombarda per la prossima annata.

È stata lei del resto una delle protagoniste dei recenti successi della squadra, uno su tutti la CEV Cup vinta nel 2021 ad Istanbul, contro il Galatasaray, in cui è stata anche premiata come MVP della manifestazione. Ma tra le mani di Alessia Orro, ace woman delle sue nell’ultima stagione di Milano (28 ace solo in campionato, personal best dopo i 24 della stagione 2018/2019), sono passate anche le giocate fondamentali che hanno guidato la Vero Volley a raggiungere due Finali Scudetto di fila (21/22 e 22/23), la prima Finale di Coppa Italia delle lombarde, tre qualificazioni alla CEV Champions League (le ultime due da testa di serie) e la certezza di essere in Finale di Supercoppa Italiana la prossima stagione.